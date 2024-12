Anteprima24.it - Truffa online ai danni di un anconetano, denunciato 28enne di Avellino

Tempo di lettura: 2 minutiUn uomo di 52 anni residente in provincia di Ancona è caduto vittima di unamentre cercava di acquistare un ricambio per la sua auto. La Polizia di Stato del Commissariato di Jesi haunavellinese peron-line, già noto alle forze dell’ordine, peraggravata.La vicenda risale al 23 novembre scorso, quando la vittima, navigando in rete, ha individuato un sito di autodemolizioni che sembrava avere il pezzo di ricambio di cui necessitava. Contattato telefonicamente il presunto venditore, gli veniva confermata la disponibilità del “quadro strumenti” al prezzo di 100 euro, spese di spedizione incluse.Iltore, fingendosi dipendente della ditta, ha fornito un nuovo numero di cellulare e, tramite WhatsApp, comunicato un Iban su cui effettuare il bonifico.