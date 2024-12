Lortica.it - Shakespeare e la guerra dei tre regni: teatro, politica e conflitti

Le tragedie e le commedie di, nei primi anni del 1600, contribuirono alla costruzione di nuovi spazi teatrali dopo il Globe Theatre. In breve tempo sorsero altri nove teatri, alcuni capaci di ospitare fino a 3000 spettatori. Le sue opere non si limitavano all’intrattenimento: avevano una funzione, miravano a frenare il nazionalismo scozzese e a mitigare i contrasti tra le diverse popolazioni britanniche, proprio mentre si andava formando l’esercito del Commonwealth.Le tensioni tra inglesi e scozzesi affondano le radici nel XIII secolo, con figure come William Wallace, che guidò la resistenza scozzese contro Edoardo I d’Inghilterra. Questo conflitto culminò tragicamente con il tradimento e l’impiccagione di Wallace a Westminster nel 1305.Nel 1605,scrisse Macbeth, una tragedia in cinque atti che esplora i temi dell’ambizione, della mancanza di rimorso e della disumanizzazione.