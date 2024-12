Gamberorosso.it - Ravioli a righe senza glutine: il primo piatto perfetto per le feste di una grande influencer

La pasta fresca può essere giocosa oltre che deliziosa e questa versione aè semplice da realizzare ma diimpatto. Una festa neldei vostri invitati per un pranzo durante lenatalizie e non solo.ripieni di patate e radicchio su pesto di cavolo nero: la ricettaIngredientiPer la pasta fresca (4 porzioni):200 g fecola di patate ()50 g farina di ceci ()60 g farina di riso ()2 uova100 ml acquacolorante nero (colorante alimentare, carbone vegetale, nero di seppia)Per il ripieno300 g patate1 radicchio1/2 cipolla rossa1 spicchio d’aglio60 g Parmigiano GrattugiatoPer il pesto di cavolo nero1 cespo cavolo nero100 g mandorle pelate50 g Parmigiano grattugiatoOlio extra vergine d’oliva q.b.Sale e pepe a piacereper decorare: lamelle di mandorleProcedimentoPreparare la pasta fresca unendo tutti gli ingredienti e lavorando con le mani per ottenere una palla liscia ed elastica.