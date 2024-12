Oasport.it - Monaco: “Alcaraz ha deciso di pedinare Sinner. Fonseca un predestinato. Vedo bene Nardi, ma…”

Puntata di chiusura del 2024 per TennisMania, format dedicato al tennis e condotto da Dario Puppo (giornalista/telecronista di Eurosport), in onda sul canale Youtube di OA Sport, con ospite Guido(commentatore tecnico di Eurosport). Diversi temi approfonditi, rispetto a quello che potrà accadere nel 2025.Si è parlato dei prossimi obiettivi di Matteo Berrettini, reduce da un’annata un po’ particolare, impreziosita sicuramente dal successo in Coppa Davis a Malaga, dove il romano e Janniksono stati i due grandi protagonisti: “C’è tanta curiosità su quello che potrà fare Matteo. Sicuramente, ha tanta voglia di tornare e di rifarsi. Ci sono elementi che fanno pensare che Berrettini possa tornare a livello molto alto. Io ho una predilezione per il modo in cui gioca e devo dire che questa è accresciuta anche quando sono stato a Malaga.