Mercato Milan – Clamoroso ritorno in Serie A? Si studia il grande colpo

Ci siamo, ormai mancano davvero pochi giorni all'apertura della sessione invernale del calcio. Tante squadre attendono il mese di gennaio per rinforzare la propria rosa e, fra queste, c'è sicuramente anche il. La stagione dei rossoneri, lo sappiamo, non sta andando nel migliore dei modi e i dirigenti del Diavolono dei possibili colpi per donare a Paulo Fonseca delle nuove e importanti pedine. Dal vice Theo Hernandez a un mediano, in attesa deldi Bennacer: insomma, sarà una sessione movimentata. Tuttavia, c'è una situazione in particolare che potrebbe solleticare il. Parliamo, secondo quanto riportato da Calcio.com, di un giocatore ben conosciuto inA che, in estate, ha lasciato l'Italia per trasferirsi in Inghilterra, alla ricerca di maggiore spazio e minutaggio.