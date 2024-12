Thesocialpost.it - Gravissimo incidente stradale sulla 90 bis: cinque feriti, tra cui due minori

ARIANO IRPINO – È di, tra cui nonni, figlia e due nipoti, il bilancio di un graveavvenuto la scorsa notte lungo la 90 bis, nei pressi del caseificio Perla di Greci, in prossimità dell’ex macello comunale. Una vettura, probabilmente a causa del fondoghiacciato, è uscita di strada autonomamente, in un tratto già noto per la sua pericolosità, caratterizzato da assenza di illuminazione e asfalto particolarmente scivoloso.Soccorsi complessi e intervento tempestivoLe operazioni di soccorso non sono state facili: due deisono rimasti intrappolati tra le lamiere contorte dell’auto e hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per essere liberati. Sul posto sono accorse quattro ambulanze, due provenienti dagli stie di Savignano Irpino e Montecalvo Irpino, e altre due dal Saut di Ariano Irpino e Grottaminarda, insieme a squadre dei vigili del fuoco e dei carabinieri.