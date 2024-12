Quifinanza.it - Alibaba e E-Mart si alleano per una joint venture da 4 miliardi di dollari in Corea del Sud

Il gigante cineseGroup Holding è in procinto di finalizzare un accordo per integrare le sue operazioni indel Sud con la piattaforma di e-commerce E-, dando vita a una nuova società dal valore stimato di circa 4di. Secondo quanto riportato dall’agenzia Bloomberg, AliExpress International e Gmarket formeranno unacon quote paritarie (50-50). Inoltre, le due aziende prevedono di effettuare ulteriori investimenti nella JV, che avrà il controllo totale su Gmarket.Le difficoltà die i motivi della fusionepunta a rafforzare la sua presenza internazionale per compensare la crescita rallentata del suo core business di e-commerce in Cina, penalizzato dal calo del boom economico nazionale. La fusione con E-indel Sud rappresenterebbe un’opportunità strategica per entrambe le aziende, consentendo loro di affrontare la concorrenza di attori locali come Naver e Coupang, oltre a competitor cinesi come Temu.