Mister Movie | Il Prossimo film di Margaret Qualley sarà una commedia romantica

, attrice nota per aver interpretato ruoli complessi e a volte bizzarri, ha recentemente condiviso un desiderio che molti fan troveranno curioso: partecipare a una. Nonostante la sua carriera sia stata caratterizzata da interpretazioni ine serie TV che esplorano personaggi intensi e talvolta strani,ha espresso la sua voglia di interpretare una “protagonistain unsciocco”. Tuttavia, nonostante numerosi tentativi, non ha ancora ricevuto quella tanto attesa proposta.: Il Desiderio di Unae i Ruoli Complessiclass="wp-block-heading">In un’intervista con la rivista britannica HELLO!, l’attrice ha spiegato: “Penso che io scelga i miei ruoli tanto quanto loro scelgono me. Vengo spesso scelta per interpretare personaggi complessi, ma mi sto anche orientando verso ruoli specifici.