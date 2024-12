Lautaro o Thuram | l’Inter sceglie l’addio eccellente

Leggi su Sportface.it

Nessuno se lo sarebbe aspettato, ma uno dei due bomber migliori della Serie A potrebbe lasciare. Una cessione tanto inaspettata quanto, che potrebbe cambiare le sorti del calciomercato.Martinez e Marcusstanno vivendo una stagione che viaggia su binari differenti, anche se poi l’intento principale rimane quello di lavorare per la squadra. L’argentino sta faticando a trovare il gol e rispetto allo score della scorsa stagione si trova ben al di sotto delle aspettative: 6 gol e 4 assist in 20 partite tra tutte le competizioni., di contro, ha quasi raggiunto il suo record personale in Serie A (15 gol) grazie alle 12 reti già siglate, in aggiunta a 6 assist e a prestazioni sempre di gran pregio.è ben lontano dalle 27 segnature dello scorso anno e quest’anno sta emergendo di più il lavoro a servizio della squadra, anziché l’aspetto puramente statistico.