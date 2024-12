Pronosticipremium.com - Dal terremoto del 1927 al primo gol di Zaniolo: le partite della Roma durante le feste natalizie

Leggi su Pronosticipremium.com

Lae il periodo natalizio sono legati da una serie diche hanno segnato momenti significativi nella storia del club. Anche se raramente, i giallorossi sono scesi in campo nella Vigilia, a Natale e a Santo Stefano, regalando ai tifosi ricordi emozionanti. Ripercorriamo insieme ledisputate dai capitolinile.LeVigiliaLeVigilia non sono molte, ma alcune hanno lasciato il segno. Nel 1933, a Campo Testaccio, latravolse l’Alessandria con un 5-1, in una gara in cui Costantino si rese protagonista con una doppietta. Nel 1939, nei sedicesimi di Coppa Italia, il Pontedera fu schiantato 6-1 grazie a tre reti di Amadei e altrettante di Pantò. Nel 1944, pochi mesi dopo la liberazione dai nazifascisti, i giallorossi persero 4-3 contro l’Ala Italiana in una sfida valida per la Coppacittà di