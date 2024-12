Lanazione.it - Union Basket vittoriosa. L’impegno alla fine paga

Leggi su Lanazione.it

Si chiude con una bella vittoria il 2024 della Sim TelPrato, che si impone per 94-69 in casa di Agliana, salendo a 16 punti e conservando la terza posizione in serie C maschile. Partenza a razzo per la Sim Tel che mette a referto 30 punti, con 5 bombe a segno nei primi 10 minuti e con gli ex di giornata Bogani e Cavicchi a fare la voce grossa insieme a Bitossi, mentre per i padroni di casa sono Bacci e Manetti a tenere a gi neroverdi. Nel secondo quarto Agliana sembra trovare continuità e la difesa argina le folate: ne nasce un parziale equilibrato con però altre 4 triple realizzate dsquadra di Paoletti con Lanari, Mendico, Ghiarè e uno stratosferico Bogani che chiude con 23 punti i primi due quarti, per il 39-54 di metà gara. Al rientro, con un parziale di 7 a 21, le Api spaccano la partita toccando i 30 punti di vantaggio, con Corsi preciso dlunetta e Keita dominante sotto le plance.