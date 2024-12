Tre giorni alla United Cup Farrow | Tante superstar grandi passi in avanti

Leggi su Sportface.it

Il tennis si prepara a tornare protagonista. Mancano solo treall’inizio dellaCup, che inaugurerà la stagione 2025. Saranno al via 18 Nazioni, Italia compresa. L’Italia, che potrà contare su Jasmine Paolini, Flavio Cobolli, Sara Errani, Andrea Vavassori, Angelica Moratelli e Matteo Gigante, giocherà il Gruppo D, con sede a Sydney, con la Francia di Ugo Humbert e Diane Parry e la Svizzera di Dominic Stricker e Belinda Bencic. L’evento a squadre miste metterà in palio 10 milioni di dollari con il responsabile del torneo Stephen, che si è detto fiducioso per il futuro e la sostenibilità della competizione. “È vero che dal punto di vista promozionale, è molto facile se hai Roger Federer o Rafa Nadal che si presentano. Stiamo parlando di persone che sono delle vere e propriedel nostro sport.