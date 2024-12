Metropolitanmagazine.it - Stella King passa da Moncler al Consiglio Amministrativo di Burberry

Un nuovo inizio per la (ex) dirigente di: è infattita al CDA di, dopo le voci di corridoio che prevedevano l’acquisizione dida parte di. Nonostante questa voce non sia ancora confermata, nel frattempo ci sono state tante modifiche. E l’arrivo della ex dirigente conferma l’intenzione dell’espansione verso l’Asia del brand britannico. Lei è stata infatti presidente dell’Asia-Pacifico per Sergio Rossi, e ha anche ricoperto diversi ruoli direttivi come Lane Crawford nella Cina continentale.Daarriva(dopo)Gerry Murphy, presidente di, ha dichiarato. “ha una vasta conoscenza del mercato del lusso e dei consumatori nella regione dell’Asia-Pacifico. La sua perspicacia e la sua competenza saranno una grande risorsa per”.