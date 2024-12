Quotidiano.net - Pesce alla Vigilia di Natale? Il divieto di mangiare carne una bufala che ha quasi 60 anni

Roma, 24 dicembre 2024 – La tradizione di nondi, in particolare la sera del 24 dicembre, ha radici antiche, ma, allo stato attuale, è più che altro una tradizione popolare, fondata su precetti ecclesiastici non più in vigore da tempo. Medioevo e Rinascimento L’usanza in questione ha origini nel Medioevo, un periodo segnato da guerre, malattie ed epidemie devastanti che decimavano la popolazione europea. In un contesto collettivo caratterizzato da grande fame e povertà, la Chiesa Cattolica, tra il 1100 e il 1200, ha effettivamente introdotto alcune leggi alimentari che prescrivevano periodi in cui i cristiani dovevano astenersi de dai cibi grassi, presentandoli non come sacrifici imposti dalle miserie, ma come scelte dettate dfede, con la promessa di una ricompensa nell’aldilà.