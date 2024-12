Ms Marvel | il suo futuro affrontato da un dirigente Marvel Una parte importante del MCU

Leggi su Cinefilos.it

Ms.: il suoda un, “Unadel MCU”Brad Winderbaum,della, ha parlato deldi Kamala Khan/Ms.nelCinematic Universe. Interpretata da Iman Vellani, Kamala ha debuttato nel MCU nella serie Disney+ Ms.. La Vellani ha ripreso il ruolo per il film Thes del 2023, dove il suo personaggio ha fatto squadra con Carol Danvers/Captain(Brie Larson) e Monica Rambeau/Photon (Teyonah Parris). In una delle scene post-credits di Thes, Kamala si è incontrata con Kate Bishop (Hailee Steinfeld) di Occhio di Falco per iniziare a formare una squadra, che ha dato vita ai Giovani Vendicatori nel MCU.In un’intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, Winderbaum ha confermato che Ms.è ancora unadel MCU ed è “in cima ai pensieri ” mentre il franchise continua a svilupparsi.