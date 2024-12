Ilfattoquotidiano.it - Incidenza tumori, per la prima volta vedo il segno meno su una stima di dati su Acerra

Siamo ormai prossimi alla nascita di Gesù in questo Natale 2024, il mio settimo da quando mi sono ammalato di cancro nel febbraio del 2018. Ho letto e custodisco nel mio cuore la bellissima lettera pastorale di auguri del mio Cardinale di Napoli Mimmo Battaglia: che sia un Natale “senza”: “Un Natale sotto ildelè forse più vero, una specie di magia che ci riporta indietro, indietro nel tempo della nostra vita in un istante preciso: l’istante in cui siamo venuti al mondo, in cui siamo diventati creature,eravamo sogni! Neonati senza ricordi, senza il dolore che avremmo poi vissuto o causato, senza le parole dette o ascoltate, senza gli incontri che hanno cambiato nel tempo il corso della nostra storia. Un Natale ‘senza’”.Senza infingimenti, senza paure e senza riguardi, combatto ormai dal 2006 per dare Giustizia e Verità nella mia Terra colpita dal disastro ambientale più grande (perché il più negato) d’Italia.