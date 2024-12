Lanazione.it - I pranzi di Natale della Comunità di Sant'Egidio in Toscana

Firenze, 24 dicembre 2024 - Il re bambino è aperto con grande coraggio al mondo, si fida e si affida, non si lascia intimidire dal gelo. Anzi sostiene le ragioni di una pacificazione che comincia dalle città, dai luoghi in cui si vive. E' l'esperienza che i disarmati fanno quotidianamente, accanto a coloro che sono piccoli e scartati, poveri di ritorno come tanti anziani ad esempio. C'è uno sconvolgimento potente nel scegliere la debolezza e sostenerla con la tenacia di affetti veri, con l'artigianato del sottosuolo. "Aprire la Portaa significa entrare in una vita nuova”, ha detto Papa Francesco. Proprio così. Allora una tavola allargata a tutti, a chi è più in difficoltà, a chi è povero e solo, a chi è anziano e sente il peso dell'isolamento, ai tanti che si sono trovati a dover chiedere aiuto, perché impoveriti o senza lavoro, ai senza fissa dimora e agli immigrati.