Va in bagno al ristorante e si spara: morto militare della Guardia di Finanza

nella notte presso il policlinico Umberto I, Arturo Covone, ildidi 58 anni che si erato con la sua pistola in testa all’interno deldi una fraschetta nella zona di Borgo San Rocco il 22 dicembre dopo il pranzo con la compagna. Ricoverato all’ospedale dei Castelli era stato trasferito al policlinico Umberto I dove è.Leggi anche:Caso Tony Effe, l’attacco di Enrico Ruggeri: “Quando ho parlato di Covid non sono andato in tv per tre anni”Sul posto si sono recati poco dopo i carabinieristazione di Ariccia e del nucleo operativoCompagnia di Velletri per le indagini e i rilievi del caso. Sulle cause del tragico gesto sono in corso degli accertamenti, sembrerebbe che l’uomo da alcuni mesi soffrisse di una forte depressione legata a motivi strettamente personali.