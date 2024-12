Puntomagazine.it - Ultima Generazione: Roma, vernice nera sull’albero di lusso di Fendi

Per Natale e nel 2025 milioni di italiani avranno dal governo solo carbone21.12.2024. Oggi pomeriggio aalle 18, in largo Carlo Goldoni, due persone aderenti alla campagna Fondo Riparazione dihanno compiuto un’azione di disobbedienza civile nonviolenta, lanciandolavabile, simbolo della cattiva coscienza del governo e delle lobby dei miliardari,di Natale davanti al negozio. “Per Natale vogliamo un futuro”, hanno gridato, esponendo due cartelli con scritto “In Italia, 5,7 milioni di poveri. Buon Natale un c***o“. Hanno srotolato lo striscione con scritto “Fondo Riparazione“, poi si sono sedute in terra. Tra le molte persone che si sono assiepate davanti l’albero di Natale, diversi passanti stranieri che hanno assistito all’azione hanno difeso e sostenuto le persone di