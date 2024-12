Lortica.it - Tombini ostruiti e danni in via delle Conserve: un applauso a chi se lo merita

Leggi su Lortica.it

Via della, un tranquillo angolo di civiltà italiana, è diventata di recente teatro di un’epica battaglia tra natura e tecnologia, dove la pioggia ha trionfato sui sogni di automazione. Chi dobbiamo ringraziare per il capolavoro di incuria che ha trasformato un giardino in una palude e ha segnato per la seconda volta e per lo stesso motivo la prematura dipartita di un robot tagliaerba?Sorpresa: non la pioggia.Partiamo dai veri protagonisti: i, un tempo orgogliosi guardiani della strada, oggi ridotti a musei di foglie, fanghiglia e, probabilmente, qualche reperto archeologico dimenticato. Un ringraziamento speciale va a chi si occupa – o meglio, non si occupa – della loro pulizia. Perché preoccuparsi di una manutenzione banale quando si può lasciare che Madre Natura e il tempo facciano il loro corso? Dopotutto, una strada allagata offre quel fascino unico da “piccola Venezia”, ma senza gondole.