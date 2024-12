Ultimouomo.com - Storia dei miei pesi

Da piccola tre volte a settimana accompagnavo mia madre e mio padre in una salasituata a Catania dentro a un garage sotterraneo di via Torino. Uno stanzone dall’aria densa a cui si accedeva da una saracinesca e dove i macchinari ti lasciavano l’odore metallico sulle mani per giorni anche se avevi undici anni e, per emulazione, avevi solo sfiorato un manubrio a corda completamente scarico di peso.Era una sala in cui si parlava poco. Le frasi spezzettate in catanese si troncavano improvvisamente, ogni volta che incombeva il tonfo di un bilanciere troppo carico mollato a mani aperte sul pavimento. Poi, a volte, sospiri di disfatta, gemiti acuti, qualche mala parola. Soprattutto tanto respiro. Fiato inalato, fiato esalato. Per Natale perché non regalare un abbonamento a Ultimo Uomo? Scartato troverete articoli, podcast e newsletter esclusive che faranno felici i vostri amici impallinati di sport.