Sfalci e potature da rifiuti speciali a urbani Accolte le richieste di Confartigianato Imprese del Verde

Arezzo, 23 dicembre 2024 – “Finalmentenon saranno più consideratima: un grande passo avanti per ledel settore, l’ambiente e la sicurezza”, dichiara Saimo Iebba, Presidente provinciale didel. Il cambiamento è diventato legge lo scorso 17 dicembre, segnando una svolta importante per il settore. Grazie a questa modifica normativa, iderivanti dapotranno essere conferiti nei più vicini centri di raccolta comunali, riducendo significativamente gli oneri per gli operatori. Iebba sottolinea inoltre che questa novità contribuirà a ridurre le “discariche di fortuna” e la pericolosa pratica degli abbruciamenti, spesso causa di incendi. “Questo obiettivo, tanto auspicato e finalmente raggiunto, è il risultato di una stretta collaborazione trae il Ministero.