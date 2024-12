Anteprima24.it - Ricercato per rapimento dalle autorità svedesi, arrestato a Napoli

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoErae destinatario di una mandato di arresto europeo per, restrizione illegale e sequestro di ostaggio. Ieri Leif Aleyi Valentino Gronfors è statodopo aver tentato la fuga. E’ stata la Polizia di Stato ad intervenire in un albergo di Capodichino perchè un uomo non voleva fornire i documenti di identità per la registrazione. L’uomo in questione era il 45enne finlandese. I poliziotti, tempestivamente intervenuti, hanno notato che l’uomo era riuscito a darsi alla fuga attraverso una finestra; in quel momento,gli agenti hanno contattato la Sala Operativa che ha diramato la nota di ricerca. Poco dopo, grazie alle descrizioni fornite, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno rintracciato e bloccato il 45enne in viale Fulco Ruffo di Calabria.