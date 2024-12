Donnaup.it - Pasticcio di tonno: la ricetta velocissima ed insolita che conquista

Leggi su Donnaup.it

di: lacheSe ti piace ile sei a corto di idee su come cucinarlo, qui appresso trovi unache forse può afer al caso tuo. Si tratta di un piatto unico super nutriente e con un gusto che trova pochi eguali.Facile e molto veloce da preparare anche per chi non è proprio uno chef, questapuò fare di una banale scatoletta dil’ingrediente segreto di un piatto memorabile.Vediamo ladi: lacheGli ingredienti di cui abbiamo bisognoSono quelli che seguono: quanto basta di, quello che più ci piace; 70 grammi di parmigiano grattugiato; 30 grammi di latte; otto fette di scamorza dolce; un uovo; due fette di pancarrè; un cucchiaino di maionese; 240 grammi di fagioli; un cucchiaino di timo.