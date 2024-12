Calciomercato.it - Nesta dopo la Juve non può più sbagliare: cosa serve per evitare l’esonero | CM.IT

Monza da solo in fondo alla classifica e sempre più in crisi di risultati: l’allenatore dei brianzoli si gioca il futuro nelle prossime due sfide contro Parma e CagliariMonza mestamente ultimo in classifica,la sconfitta di questa sera contro lantus e la contemporanea vittoria nel pomeriggio del Venezia con il Cagliari.Alessandro(LaPresse) – Calciomercato.itI brianzoli restano così a secco di vittorie in casa17 giornate di campionato e la scalata verso la salvezza si fa sempre più impervia per gli uomini di Alessandro. Cuore, generosità e una prestazione alla pari con lanon sono però bastate al Monza perla nona sconfitta stagionale, con la ‘Vecchia Signora’ che soffrendo ha comunque strappato tre punti pesanti dall’U-Power Stadium. La posizione dell’allenatore romano adesso inizia a farsi delicata, anche se per il momento non sono previsti scossoni in panchina come raccolto da Calciomercato.