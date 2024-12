Golssip.it - Mariotto: “Se tornerò a Ballando con le stelle? Solo Dio può saperlo”

Guillermo, stilista e giudice di "con le", ha recentemente stupito il pubblico con la sua prima coreografia, creata sulle note del brano di Povia "Quando i bambini fanno oh". Presentata al gala della XXX edizione della rassegna di danza dell'Umbria, la coreografia è stata definita daun "inno alla maternità, alla paternità e al Natale", pensata per "cullare i bambini e farli addormentare". Nonostante un incidente che lo ha costretto a usare una sedia a rotelle,non ha perso la sua passione per la danza e la sua capacità di sorprendere. Parlando della finale di "", ha dichiarato che, se fosse stato presente, non avrebbe fatto vincere Bianca Guaccero, definendo la sua vittoria "troppo facile" perché già esperta nel ballo.ha poi condiviso la sua personale classifica dei concorrenti, elogiando Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, definendoli "senza eguali e senza rivali".