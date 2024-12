Lopinionista.it - Lady Gaga: la biografia

NEW YORK –, vincitrice di un Oscar® e di 13 GRAMMY® Awards, è un’artista e performer unica nel suo genere. Pseudonimo di Stefani Joanne Angelina Germanotta, è nata a New York il 28 marzo 1986 ed è arriva come cantautrice, compositrice e attrice. Ha accumulato l’eccezionale cifra di 87 milioni di copie vendute con i suoi album, 96 miliardi di stream e 516 milioni di copie con i suoi singoli, che la rendono una delle musiciste più ascoltate e con più copie vendute di tutti i tempi.Il suo ultimo album, “Chromatica”, è stato il suo sesto album consecutivo ad andare al primo posto della classifica Billboard 200™, diventando la prima artista donna a riuscirci nell’arco di un decennio (2011-2020). La sua collaborazione con Ariana Grande in “Rain On Me” ha segnato il più grande debutto su Spotify del 2020, raggiungendo il primo posto nelle classifiche Spotify Global e Spotify USA e diventando uno dei suoi numerosi successi.