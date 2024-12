Calciomercato.it - La Juve non brilla, Thiago Motta non è preoccupato: “Fa parte del percorso”. Ansia Koopmeiners

Leggi su Calciomercato.it

Lantus vince soffrendo sul campo del Monza e torna al successo pieno dopo quattro pareggi. Le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore bianconeroLantus etornato ad esultare anche in campionato, dopo i quattro pareggi cinsecutivi che hanno allontana i bianconeri dal vertice della classifica.(LaPresse) – Calciomercato.itLanon, ma i tre punti dell’U-Power Stadium contro il Monza sono di platino per Locatelli e compagni per rilanciarsi nelle zone che contano. Di buono c’è il risultato, un po’ meno la prestazione: “Il Monza ha giocatori forti e di qualità, con un ottimo allenatore in panchina. Noi però abbiamo fatto meglio e la vittoria è meritata – spiegain conferenza stampa – Nelle transizioni potevamo fare certamente meglio, il terzo gol non è arrivato e abbiamo tenuto così il 2-1 che ci ha dato i tre punti.