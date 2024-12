Ilgiorno.it - Incidente a Cislago, camion si ribalta: gasolio sulla strada. Traffico in tilt

(Varese) –, questa mattina verso le 9.30,Varesina a: un mezzo pesante si èto a lato della rotonda di via Battisti rimanendo appoggiando su un fianco. Durante la carambola si è rotto il serbatoio e il carburante si è dispersosedele. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce viola di Cesate oltre ad una squadra di Vigili del fuoco di Saronno e alla Polizia locale. I pompieri per mettere in sicurezza il veicolo e permettere le operazioni di recupero hanno dovuto svuotare circa 200 litri di, la stessa quantità si è riversata sul mantole a causa della rottura del serbatoio in seguito all’impatto. Il conducente del mezzo, un 26enne, è rimasto lievemente ferito: in codice verde è stato portato all’ospedale di Legnano.