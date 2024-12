Sport.quotidiano.net - Il Team Franco Ballerini anche con una squadra femminile

Pistoia, 23 dicembre 2024 – Novità per il-Cesaro nella prossima stagione. La società infatti per la prima volta farà il suo debutto nel settore, con la creazione di un terzetto di giovani atlete, tutte provenienti dalCesaro, pronte ad iniziare questa avventura. Le atlete sono le allieve Giulia Vito e Roberta Cesaro, ed Emanuela Sferragatta, al suo primo anno nella categoria esordienti. La scelta di queste giovani rappresenta un primo passo significativo verso la costruzione di unasolida e competitiva, con l’obiettivo di crescere e affermarsi. “Sono felice di questo nuovo capitolo – dichiara il presidente delMiniati – sarà un’esperienza nuova per noi. Quando mi è stata proposta questa opportunità, l’ho accolta con grande entusiasmo.