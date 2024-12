Lanazione.it - Gospel, concerto speciale della corale JP & The Soul Voices

Arezzo, 23 dicembre 2024 – Prosegue con successo la ventottesima edizione del ToscanaFestival che venerdì 27 dicembre (inizio alle ore 21.15) arriva al Teatro Signorelli di Cortona con unJP; The. L’evento è promosso dal ToscanaFestival con il sostegno del Comune di Cortona e la Regione Toscana, il patrocinio del Consolato USA di Firenze, e la partnership di Unicoop Firenze, Caurum e Caffè River. JP; Theè un gruppocon base in Florida, fondato da John "JP" Polk, un artista con una solida esperienza nel panorama musicale. JP ha iniziato la sua carriera come membro dei gruppi "Perfect Harmony" e "of Victory", noti per le loro tournée di successo. Nel 2006, ha fondato il gruppo "of Life", successivamente rinominato "JP; 1Voice" nel 2012.