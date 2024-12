Linkiesta.it - Di cosa dovremmo parlare nel prossimo colloquio

Leggi su Linkiesta.it

In tanti vorrebbero cambiare lavoro.Non passa giorno che non arrivi l’ennesimo sondaggio che racconta quanto siamo insoddisfatti del nostro lavoro, quanto sono bassi i nostri stipendi e quanto poco apprezziamo i nostri capi e la nostra azienda. Che poi i sondaggi non servono. Basta fare due chiacchiere con partner, amici e parenti per sentirsi raccontare di ore e ore perse in inutili riunioni, straordinari non pagati, stress, lavoro da remoto negato e messaggi a qualsiasi ora.«Non vengo pagato per quanto lavoro». «Comincio a non essere più così contento di andare a lavorare la mattina». «Mi sto guardando intorno, non ne posso più». «Con due bambine chi mi prende?». E potrei andare avanti per l’intera newsletter.E allora, poiché questa è l’ultima edizione di Forzalavoro del 2024, ecco una lista delle cose chechiedere nei colloqui del 2025 per provare a confezionarci quel lavoro che ci faccia almeno essere «contenti» al mattino.