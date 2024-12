Puntomagazine.it - Benevento: Venerdì 27 dicembre si terrà una nuova seduta del Consiglio Comunale

, nuovoil 27: discussione su TARI, espropri per lavori fognari e nuovi interventi stradali, 232024 – Il presidente Renato Parente ha convocato unadelin modalità mista per27, con inizio alle ore 9:30, per la trattazione del seguente ordine del giorno:– modifiche al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI):– approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2025.– approvazione Piano grafico e descrittivo di esproprio dei lavori di completamento della rete fognaria dizona Ferrovia – Apposizione del vincolo espropriativo e dichiarazione di pubblica utilità.– intervento di “Adeguamento e razionalizzazione della rete stradale mediante la realizzazione di unabretella di collegamento tra la SS.