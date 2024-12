Nerdpool.it - Rayquaza Cromatico è arrivato nei Raid Teracristal

Leggi su Nerdpool.it

Come vi avevamo annunciato è arrivata il momento di catturare! Da venerdì e fino alle 23:59 (UTC) di domenica 5 gennaio 2025,apparirà neida 5?! Ilche comparirà in questo evento è di teratipo Drago.non può essere trovato normalmente nel gioco, quindi questa è una delle poche occasioni per aggiungere questo leggendario Pokémon alla tua squadra! Ilche comparirà in questo evento può essere catturato solo una volta per ogni partita salvata. Fino al termine dell’evento, sarà possibile partecipare ad altricontro il Pokémon per ottenere altre ricompense anche dopo averlo catturato.potrebbe apparire in eventi futuri o potrebbero essere introdotti nuovi modi per incontrarlo.