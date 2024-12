Napolipiu.com - Rafa Marin verso l’addio? Due club di A sul difensore spagnolo

? Duedi A sul">Il centrale, chiuso nelle gerarchie di Conte, potrebbe partire in prestito a gennaio. Como e Lecce interessate al giocatore.Il futuro dipotrebbe essere lontano dal Napoli, almeno temporaneamente. Il, che non ha trovato spazio sotto la gestione Antonio Conte, sta valutando le opzioni per giocare con maggiore continuità.Secondo quanto riporta Il Mattino, sono due idi Serie A interessati al centrale: il Como e il Lecce. Con i salentini, peraltro, ilazzurro ha già aperto un dialogo per Hasa e Dorgu.La scarsa fiducia del tecnico è evidente: anche nell’ultima gara, nonostante l’assenza di Buongiorno, Conte ha preferito schierare l’esperto Juan Jesus. Il Napoli, tuttavia, crede ancora nelle qualità del giovanee non intende cederlo a titolo definitivo.