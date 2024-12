Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia 2024 in DIRETTA: Odermatt a caccia del bis, l’Italia punta su De Aliprandini

I PETTORALI DI PARTENZALADEL SUPERG FEMMINILE DI ST. MORITZ DALLE 11.009.42: Nella prima uscita stagionale la Norvegia, che aveva rischiato di non conquistare podi lo scorso anno in Coppa del Mondo, ha fatto tripletta con Alexander Steen Olsen che ha preceduto Henrik Kristoffersen e Felix McGrath, a conferma del buon lavoro che stanno svolgendo i norvegesi. Nella seconda gara prima vittoria svizzera della stagione con Thomas Tumler che ha conquistato il suo primo successo in carriera precedendo Braathen Pinheiro e Kranjec, mentre la scorsa settimana in Val d'Isereè tornato sul gradino più alto del podio, precedendo due austriaci, Feurstein e Brennsteiner.9.39: Lo svizzero, che lo scorso anno ha sfiorato una stagione perfetta vincendo nove giganti su dieci, si presenta al via con l'obiettivo di conquistare il secondo trionfo della stagione inche è la sua gara prediletta.