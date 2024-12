Ilrestodelcarlino.it - La scuola dei mestieri: nuovi corsi, tre anni e impari un lavoro (anche il contadino)

Pesaro, 22 dicembre 2024 – Interrompere gli studi senza prendere nemmeno il diploma disuperiore è un salto nel buio che incide, pesantemente, sul dato allarmante della disoccupazione o meglio della “inattività“ giovanile. Il paracadute della Regione Marche alla dispersione scolastica – a guardare i dati dell’Osservatorio sul Mercato del2024 – sembra funzionare perché dal 2020 ad oggi le cose,se a macchia di leopardo, stanno andando meglio: nelle Marche, nel 2023, i cosiddetti Neet – chi non studia, non lavora e nemmeno cerca un’attività tra 15 e 34– battevano quota 33.186 in calo del 19,4% rispetto all’anno precedente. Al risultato hanno contribuito l’apporto della formazione professionale duale e l’apprendistato. La prima è una modalità di apprendimento che si divide tra banchi e formazione direttamente in azienda fatta nella nostra provincia da centri paritari accreditati dalla Regione e che vede coinvolti Endo-Fap Don Orione di Fano; la Fondazione Enaip Zavatta con sede a Urbino.