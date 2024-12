Il prezzo del gas a dicembre sale del +25% spesa media per famiglia oltre i 1700 euro

Quifinanza.it - Il prezzo del gas a dicembre sale del +2,5%, spesa media per famiglia oltre i 1700 euro

Leggi su Quifinanza.it

Arriva l’inverno e ildel gas in Italia aumenta, in particolare per quanto riguarda le offerte afisso: ai rincari medi sulle offerte migliori toccano, rispetto al mese precedente, quota +2,5% come evidenzia Assium, associazione degli utility manager.Questo, in soldoni, si traduce in unaannua sulla bolletta del gas di 1.737, per latipo con contratto fisso che consumi sui 1.400 metri cubi annui.Ma in alcune grandi città, laarriva a superare i 1.800annui, con Roma che detiene il primato del caro bolletta: nell’Urbe la migliore offerta afisso fa schizzare la bolletta annua a circa 1.866.I contratti variabiliA2024 piange con minore foga chi, a suo tempo, ha stipulato un contratto avariabile: per queste famiglie gli aumenti medi viaggiano sul +0,55%.