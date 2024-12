Ilgiorno.it - Abbattuti gli ultimi alberi lungo la strada Francesca. Il grido “aiuto“ non li salva

Leggi su Ilgiorno.it

COLOGNO AL SERIO (Bergamo) Il“ dipinto sui tronchi da qualche attivista non ha fermato le motoseghe. La Provincia di Bergamo ha concluso l’operazione, iniziata due anni fa, e, attraverso i tecnici della società specializzata che si occupa della manutenzione delle alberaturele strade in gestione all’ente di via Tasso, ha tagliato anche glibagolari di almeno 80 anni che costeggiavano laprovinciale, una delle più trafficate della Bergamasca, nel tratto tra i comuni di Cologno al Serio e Ghisalba. Un’operazione che ha subito scatenato la reazione degli ambientalisti. La motivazione addotta dall’amministrazione provinciale è quella di aumentare la sicurezzale in caso di fuoriuscita dalla carreggiata da parte delle auto e dei mezzi pesanti o di evitare la caduta deglisulla carreggiata in caso di vento forte.