Tragedia in autostrada | almeno 37 morti in un maxi-incidente

Un tragico scontro tra un autobus e un camion ha causato37 vittime lungo un’nello stato di Minas Gerais, nel sud-est del Brasile. L’, avvenuto nei pressi della città di Teofilo Otoni, ha visto coinvolto un autobus partito da San Paolo con a bordo 45 passeggeri.La dinamica dello scontroSecondo quanto riferito dalle autorità locali, i due mezzi si sono scontrati frontalmente in circostanze ancora da chiarire. I vigili del fuoco di Minas Gerais hanno confermato che oltre alle vittime, 13 persone sono state soccorse e trasportate in ospedale, alcune in condizioni critiche. L’entità dell’impatto ha reso particolarmente difficili le operazioni di recupero dei corpi e dei feriti.Unache scuote il BrasileIl governo locale ha espresso cordoglio per l’accaduto e ha annunciato l’apertura di un’indagine per stabilire le cause dell’