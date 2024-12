Oasport.it - Snowboard alpino, a Davos sette azzurri staccano il pass per gli ottavi nello slalom parallelo

, in Svizzera, si sono concluse le qualificazioni dellovalido per la Coppa del Mondo 2024-2025 di: dei dodicial via benilper gli, con tre italiane e quattro italiani al tabellone ad eliminazione diretta.Nelle qualificazioni femminili il miglior crono complessivo è della neerlandese Michelle Dekker in 50?91, mailper glitre azzurre: Elisa Caffont si classifica terza a 0?37, Jasmin Coratti termina settima a 1?09, proprio davanti a Lucia Dalmasso, ottava a 1?13. Squalificata nella prima run Elisa Fava.Tra gli uomini il miglior tempo è dell’austriaco Arvid Auner in 46?70, ma rientrano tra i primi 16 quattro italiani: Gabriel Messner chiude quarto a 0?19 e precede Daniele Bagozza, quinto a 0?21, e Maurizio Bormolini, sesto a 0?31, maa anche Aaron March, 13° a 0?79.