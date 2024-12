Ilgiorno.it - Rho Soccorso premia i “veterani“. Il 2025 è l’anno della nuova sede

Leggi su Ilgiorno.it

Trentotto riconoscimenti ad altrettanti volontari e la conferma che ilsarà. L’associazione Rho, in occasionefesta di Natale, ha voluto rendere omaggio ai suoi volontari, dal più ‘anziano’, il presidente Fabrizio Pregliasco per i suoi 45 anni di servizio, ai due volontari con 30 anni di attività, Carmen Ravazzoni e Carlo De Cristofaro. Riconoscimenti anche ai capi squadra delle 7 squadre operative che si alternano nei turni settimanali prestando servizio H24 e 7/7 senza alcuna interruzione. C’erano quasi tutti, anche il presidente Pregliasco, che ha partecipato da remoto in collegamento dall’ospedale San Raffaele dove è ricoverato da alcuni giorni a causa di un malore. Con i suoi 220 volontari, dieci dipendenti, due giovani del servizio civile nazionale, 5 ambulanze persanitario, due mezzi di trasporto disabili, due auto per trasporto visite pazienti e due sedi, una a Rho in via Legnano e l’altra a Pogliano milanese, in via Dante, Rhoè una delle più longeve associazioni di pubblica assistenza dell’hinterland milanese.