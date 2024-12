Oasport.it - Pattinaggio artistico: una magica Anna Pezzetta conquista il titolo agli Italiani 2024. Seconda Gutmann

La prima volta non si scorda mai. E potrebbe anche essere una svolta importante.hato il primoNazionale della carriera nella massima categoria. Una grande impresa compiuta sul ghiaccio dell’Acinque Ice Arena di Varese, impianto sportivo che ospita questo fine settimana la rassegna tricolore di.Si tratta di una notizia importantissima per tutto il movimento azzurro. La pattinatrice altoatesina,dopo lo short, si è resa artefice di un free program clamoroso, in cui è riuscita a mettere tutto il suo talento cristallino finalmente al servizio di un segmento lungo scevro di sbavature e contraddistinto da una grande qualità di esecuzione, con pochi eguali in campo europeo.L’allieva di Alisa Mikonsaari ed Angelina Turenko ha snocciolato senza patemi la bellezza di sette tripli e due doppi axel, guadagnando punti preziosi con difficoltà di alto profilo.