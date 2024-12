Krypto | breve storia del cane di Superman

Leggi su Cinefilos.it

deldiI fan più fedeli dihanno molta familiarità anche con il suo, che nel film di James Gunn sarà importante per la, almeno a giudicare dal primo trailer! Ma chi è? Qual è la sua?Il personaggio esiste dal 1955, quando la DC lo ha inserito per la prima volta in Adventure Comics n. 210 per quella che doveva essere una trama unica. L’arco narrativo ha riscosso così tanto successo, che non passò molto tempo prima chetornasse, ancora e ancora, scatenandosi regolarmente attraverso una varietà di imprese dei fumetti die Superboy.Qual è ladi?Ladelle origini di, o “Skip”, come viene chiamato quando vive in incognito nella fattoria Kent in Kansas, è un po’ oscura dopo così tanti decenni di storie scritte da diversi autori.