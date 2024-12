Scuolalink.it - Carta Docente, scoperti dalla Procura di Cosenza 300 ‘furbetti’: gravi e pesanti le sanzioni

Leggi su Scuolalink.it

Un’inchiesta condottae Guardia di Finanza diha portato adisciplinari per circa 300 docenti, accusati di aver utilizzato in modo illecito lada 500 euro destinato all’aggiornamento professionale. Le accuse riguardano l’acquisto di beni non autorizzati, come elettrodomestici, televisori e smartphone, anziché materiali didattici, libri, corsi di formazione o software previstinormativa. Illeciti sull’uso dellaledisciplinari e i provvedimenti economici Secondo quanto riportato da La Gazzetta del Sud, leadottate includono: Sospensione dal servizio per tre o quattro giorni; Blocco dello scatto stipendiale; Revoca del bonus per un anno; Rimborso triplo delle somme spese illecitamente.