Anguissa colpo di testa vincente! Neres inventa il Napoli passa a Genova

Il centrocampista camerunense sblocca il match di Marassi sugli sviluppi di un cross perfetto del brasiliano. Il Napoli in vantaggio al Ferraris grazie a Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense ha sbloccato il risultato contro il Genoa con un preciso colpo di testa che non ha lasciato scampo a Leali. Decisivo l'assist di David Neres, ancora una volta protagonista con una giocata di alta qualità. L'esterno brasiliano ha disegnato un cross perfetto per l'inserimento dell'ex Fulham, che ha trovato il tempo giusto per battere il portiere rossoblù. Gli azzurri trovano così il vantaggio in una partita complicata, confermando il feeling tra Anguissa e Neres, sempre più centrali nel progetto di Conte.