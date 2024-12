Lanazione.it - A corto di infermieri e oss: "153mila ore non pagate. Sistema a rischio collasso"

Debito di ore straordinarie e carenza di personale allarmante. Negli ultimi giorni dell’anno 2024, anche il NurSind di Pisa traccia un bilancio sulla situazione nell’Azienda ospedaliera universitaria pisana. Un bilancio, che, denuncia Daniele Carbocci, segretario del Nursind di Pisa, parla chiaro: "2,75 milioni di euro di ‘debito’ accumulato perore straordinarie non recuperate e una cronica insufficienza di Oss e, che mettono ala sostenibilità delsanitario aziendale", denuncia Carbocci. Secondo il sindacato, gli straordinari non pagati e accantonati sarebbero pari a 126mila ore per glie 28mila per gli Oss, un valore economico complessivo di 2,75 milioni di euro. "Il bilancio della situazione del personalestico e Oss in Aoup, a conclusione del 2024, è preoccupante – afferma Carbocci.