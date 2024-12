Nasce Stm, il primo centro di formazione in Italia per musical autorizzato dal Ministero dell'Università

Leggi su Ildenaro.it

STM – Scuola del Teatroè ildiinper, riconosciuto come Istituzione di AltaArtistica,e e Coreutica,dale della Ricerca al rilascio del diploma equivalente alla Laurea Magistrale in(attivo dall’anno accademico 2025/26). Presso la sede principale, a Novara, è possibile iscriversi al Corso Triennale per Attori del Teatroe e, a partire dall’anno accademico 2025/26, è possibile completare il percorso formativo iscrivendosi al Corso Biennale per Attori del Teatroe.«Finalmente insi completa il percorso accademico di 3 anni più 2, corrispondente a Laurea Triennale e Magistrale degli Atenei – dichiara Marco Iacomelli, direttore di STM – Scuola del Teatro– d’ora in poi chi studierà da noi potrà ottenere i Diplomi Accademici di I e II Livello in Recitazione, riconosciuti dale della Ricerca».