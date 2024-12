Ilgiorno.it - Milano: fallisce la vendita dei Fondi immobiliari, esclusa l'offerta di HUB32 srl

Niente da fare. La Giunta comunale avrebbe voluto concludere entro la fine di quest’anno la dismissione deiI e II, ma alla fine, dopo una proroga, l’unicaarrivata, quella della societàsrl, è statain quanto "condizionata" da un’operazione da realizzare sull’immobile di piazza Santa Maria del Suffragio, l’ultimo “gioiello“ rimasto nei duecomunali. Ma porre condizioni era espressamente vietato dal bando di Palazzo Marino. Risultato finale: sfuma, almeno per ora, l’incasso di 49,8 milioni di euro, la base d’asta per la cessione dei, risorse che l’assessore al Bilancio Emmanuel Conte aveva già detto che sarebbe stati destinati al Piano Casa fortemente voluto dal sindaco Giuseppe Sala ed elaborato dall’assessore alla Casa Guido Bardelli. Da Palazzo Marino, però, fanno sapere che non ritengono la partita definitivamente persa.