Maxime Mbanda asfalta Lorenzo, che resta senza parole

Ormai conosciamo tutti il modus operandi diSpolverato al Grande Fratello: appena entrano nuovi concorrenti inizia a chiedere loro cosa pensano di lui e come seconda mossa comincia a sparlare di Javier Martinez. Ieri il gieffino milanese si è avvicinato agli ha fatto la domanda di rito ‘che opinione hai di me?’ e si è beccato una bellata. Il rugbista 31ennegirarci troppo intorno ha detto: “Che cosa penso di te? Guarda, sarò molto chiaro. Prima di entrare qui, per le poche cose che ho visto mi stavi proprio sul c***o”.– credendo che il nuovo arrivato stesse per dire di essersi ricreduto – ha detto: “Sai che tutti quando entrano me lo dicono e.“. Il nuovo gieffino però l’ha interrotto: “Poi sono entrato e mi stavi sul ca***. Ora mi stai ancora sul c***o.